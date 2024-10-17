Поиск

Золото дорожает и приближается к $2700 за унцию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают расти и находятся вблизи исторического максимума на ожиданиях дальнейших снижений ставок центробанками мира, пишет Trading Economics.

Фьючерсы на золото на бирже Comex к 11:08 мск в четверг повысились на 0,2% и достигли $2696,5 за унцию. Если котировки завершат торги на этом уровне, это станет новым рекордом цены для фьючерсов на золото. За последнюю неделю драгметалл подорожал почти на 2%, с начала года - на 30%.

Участники рынка и аналитики ожидают, что Федрезерв понизит ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Кроме того, Европейский центральный банк в четверг, как ожидается, опустит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Также золото получает поддержку за счет неопределенности вокруг президентских выборов в США и сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Comex США ФРС ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет

Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет

Набиулина заявила, что решение по ставке 25 октября не предопределено

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

"Озон Фармацевтика" провела IPO по верхней границе диапазона - 35 руб. за акцию

Рынок акций США вырос, Dow Jones установил новый рекорд

Курс биткойна обновил максимум с июля

Курс биткойна обновил максимум с июля

В ЦБ заявили, что ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });