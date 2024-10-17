Золото дорожает и приближается к $2700 за унцию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают расти и находятся вблизи исторического максимума на ожиданиях дальнейших снижений ставок центробанками мира, пишет Trading Economics.

Фьючерсы на золото на бирже Comex к 11:08 мск в четверг повысились на 0,2% и достигли $2696,5 за унцию. Если котировки завершат торги на этом уровне, это станет новым рекордом цены для фьючерсов на золото. За последнюю неделю драгметалл подорожал почти на 2%, с начала года - на 30%.

Участники рынка и аналитики ожидают, что Федрезерв понизит ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний. Кроме того, Европейский центральный банк в четверг, как ожидается, опустит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Также золото получает поддержку за счет неопределенности вокруг президентских выборов в США и сохранения напряженности на Ближнем Востоке.