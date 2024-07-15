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Полугодовая чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по РСБУ выросла в 4,7 раза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по РСБУ в январе-июне 2024 года выросла в 4,7 раза в годовом исчислении и составила 14,8 млрд рублей против 3,1 млрд рублей годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка ТМХ за отчетный период увеличилась на 19,6%, до 67,9 млрд рублей, себестоимость продаж - на 12%, достигнув 59,1 млрд рублей, валовая прибыль - в 2,2 раза и составила 8,8 млрд рублей.

Прибыль от продаж ТМХ за отчетный период достигла 2,5 млрд рублей по сравнению с убытком от продаж в размере 339,6 млн рублейза 6 месяцев 2023 года.

Доходы от участия в других организациях выросли в 5,5 раза, составив 11,6 млрд рублей.

На 30 июня 2024 года долгосрочные кредиты и займы ТМХ составляли 20,2 млрд рублей, краткосрочные - 37,1 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 10 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

Трансмашхолдинг ТМХ
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