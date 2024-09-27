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РНКБ выплатит ВТБ дивиденды на 25 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) направит на выплату дивидендов ВТБ почти 25 млрд рублей из прибыли за первое полугодие 2024 года и прошлых лет, свидетельствуют материалы крымского банка.

Почти всю прибыль за 2023 год в размере 12 млрд рублей банк также направил на дивиденды материнскому банку.

РНКБ, крупнейший банк Крыма, входит в группу ВТБ с марта 2023 года. Сейчас он работает как самостоятельное юрлицо на собственной банковской лицензии, однако в планах ВТБ присоединить его к себе в следующем году.

РНКБ по итогам второго квартала 2024 года занимает 24-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

ВТБ Крым РНКБ
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