Рынок ждет снижения ставок ЕЦБ после падения инфляции во Франции и Испании ниже 2%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Оценка рынком вероятности снижения ключевых процентных ставок Европейского центрального банка в октябре выросла после данных о резком замедлении инфляции во Франции и Испании, сообщает Bloomberg.

Трейдеры теперь видят примерно 80%-ный шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое состоится 17 октября. Этого же ждут аналитики BNP Paribas и HSBC.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении после подъема на 2,2% в августе. В Испании, по предварительным данным, потребительские цены в Испании выросли на 1,7%, минимальными темпами с июня 2023 года, тогда как в августе инфляция составляла 2,4%.

Сейчас ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 3,5%, ставка основных операций рефинансирования составляет 3,65%, ставка по маржинальным кредитам - 3,9%.

30 сентября предварительные данные о сентябрьской инфляции обнародуют в Италии и Германии, 1 октября станет известен сводный показатель по еврозоне.