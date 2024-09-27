Поиск

Рынок ждет снижения ставок ЕЦБ после падения инфляции во Франции и Испании ниже 2%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Оценка рынком вероятности снижения ключевых процентных ставок Европейского центрального банка в октябре выросла после данных о резком замедлении инфляции во Франции и Испании, сообщает Bloomberg.

Трейдеры теперь видят примерно 80%-ный шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое состоится 17 октября. Этого же ждут аналитики BNP Paribas и HSBC.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении после подъема на 2,2% в августе. В Испании, по предварительным данным, потребительские цены в Испании выросли на 1,7%, минимальными темпами с июня 2023 года, тогда как в августе инфляция составляла 2,4%.

Сейчас ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 3,5%, ставка основных операций рефинансирования составляет 3,65%, ставка по маржинальным кредитам - 3,9%.

30 сентября предварительные данные о сентябрьской инфляции обнародуют в Италии и Германии, 1 октября станет известен сводный показатель по еврозоне.

HSBC BNP Paribas ЕЦБ Франция Италия Испания Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин готовит внедрение цифровых ООО с автоматическим контролем исполнения корпдоговоров

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

Первый зампред ВТБ допустил повышение ставки ЦБ выше 20%

Цены на нефть опускаются и завершают неделю существенным снижением

Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });