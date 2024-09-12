ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, ставка по депозитам была понижена на 25 базисных пунктов и теперь составляет 3,5%.

В марте регулятор анонсировал, что разница между ставкой основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) и ставкой по депозитам будет сокращена до 15 б.п. с 50 б.п. ранее, разница между ставкой по маржинальным кредитам и ставкой по депозитам - до 40 б.п. с 75 б.п.

В соответствии с указанными изменениями, которые вступят в силу 18 сентября, ставка основных операций рефинансирования была понижена до 3,65%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,9%.

Решения совпали с ожиданиями аналитиков.

Руководство регулятора отметило, что продолжит следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно, а также, что у ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

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