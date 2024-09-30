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Экономисты ждут уже в октябре снижения ключевых ставок ЕЦБ на 25 б.п

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк в октябре понизит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов на фоне снижения инфляции и замедления экономического роста еврозоны, пишет Financial Times со ссылкой на экономистов.

Ранее большинство экспертов полагали, что ЕЦБ подождет с новым снижением ставок как минимум до декабря.

Оценка рынком вероятности смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в октябре, в начале прошлой недели составлявшая 40%, к пятнице подскочила до 80%. Экономисты Goldman Sachs, JPMorgan, BNP Paribas и T Rowe Price также пересмотрели свои прогнозы, заявив, что снижение ставок в октябре является наиболее вероятным сценарием.

Сейчас ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 3,5%, ставка основных операций рефинансирования составляет 3,65%, ставка по маржинальным кредитам - 3,9%.

"Я ожидаю, что ЕЦБ переключит свое внимание с инфляции на риски для экономического роста", - написал Пит Хейнс Кристиансен из Danske Bank.

Инфляция в основных экономиках еврозоны продолжает резко замедляться.

Как сообщалось, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении. В Испании, по предварительным данным, потребительские цены в Испании выросли на 1,7%, минимальными темпами с июня 2023 года. В Италии инфляция, гармонизированная со стандартами ЕС, замедлилась до 0,8% с 1,2%.

Между тем сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре снизился до 96,2 пункта. Консенсус-прогноз предполагал, что индекс составит 96,5 пункта.

Многое зависит от результатов президентских выборов в США, полагает экономист T Rowe Price Томаш Виладек. Если в ноябре победит Дональд Трамп, повысится геополитическая неопределенность и вероятность новых торговых войн, и ЕЦБ будет снижать ставки на каждом заседании, пока ставка по депозитам не достигнет 2%, считает он. Если новым президентом США будет избрана Камала Харрис, темпы смягчения будут более медленными, полагает Виладек.

BNP Paribas Goldman Sachs JPMorgan ЕЦБ США Danske Bank еврозона
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