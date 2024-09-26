Почти 115 тыс. заемщиков оформили две и более льготные ипотеки на 1,1 трлн руб.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Почти 115 тыс. заемщиков воспользовались отсутствием ограничения на число льготных ипотечных кредитов, оформив две и более ипотеки на общую сумму 1,11 трлн рублей за время действия госпрограмм, говорится в очередном выпуске бюллетеня Счетной палаты, посвященном результатам аудита программ льготной ипотеки.

В программе семейной ипотеки до 23 декабря 2023 года (продлена до 2030 года) не было установлено ограничение на возмещение кредиторам недополученных доходов по ипотечным кредитам, заемщиком по которым является гражданин, ранее оформивший льготный ипотечный кредит.

По программе льготной ипотеки, которая истекла 1 июля 2024 года, соответствующее ограничение было введено в декабре 2022 года, однако оно распространяется только на кредитные договоры, заключенные со дня вступления в силу постановления правительства (6 января 2023 года). То есть если заемщик до 6 января 2023 года уже оформлял кредиты по льготной ипотеке, то он сможет оформить еще один льготный ипотечный кредит.

По программам Дальневосточной ипотеки, IT-ипотеки и сельской ипотеки такое ограничение установлено.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), более 114,9 тыс. заемщиков оформили за период действия четырех программ льготного ипотечного кредитования два и более льготных ипотечных кредита на общую сумму 1,11 трлн рублей, из них около 34% приходится на льготную ипотеку, 62% - на семейную ипотеку.

При этом пять и более льготных ипотечных кредитов оформили 1563 заемщика (максимальное количество на 1 заемщика - 26 кредитов, максимальная сумма на 1 заемщика - 196,03 млн рублей) на общую сумму 42,4 млрд рублей.

Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий, отмечается в бюллетене Счетной палаты.