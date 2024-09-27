Требования к участникам эксперимента по расчетам в криптовалюте соответствуют обязательствам РФ перед FATF

Об этом заявили в Банке России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Требования к участникам экспериментально-правового режима (ЭПР) по трансграничным расчетам в криптовалюте соответствуют тем обязательствам, которые РФ взяла перед FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF), заявил "Интерфаксу" директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Ранее в РФ существовал запрет на использование цифровой валюты для расчетов. С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ в рамках ЭПР использовать её в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июле заявляла, что первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года.

"Самая главная, конечно, задача, чтобы ВЭД (внешнеэкономическая деятельность - ИФ) обслуживалась, чтобы расчеты шли, и криптовалютой, и цифровыми финансовыми активами, любыми способами, но при этом, конечно, должны быть обеспечены требования ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ИФ) и выполнение тех обязательств, которые Россия взяла перед FATF. Это абсолют, и мы от этого не отходим", - сказал Шабля в кулуарах XXI Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

Кроме того, на финальной стадии находится проект "прозрачный блокчейн", который позволит проводить цифровой комплаенс операций в криптовалюте.

"В этом проекте сейчас участвуют пять кредитных организаций. Мы перешли к третьему этапу (пилота - ИФ). В общем-то проверено предположение о соответствии операций, которые проводятся в крипте, тех транзакций, с операциями по счетам в фиате. Это предположение мы прошли. Выработаны в общем-то алгоритмы. Сейчас, на третьем этапе, мы должны финализировать уже эти итоги и сделать их более, скажем так, доступными для всех", - сказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

"В нашем представлении, реализация этого проекта позволит проводить достаточно качественный цифровой комплаенс операций в крипте, поскольку можно будет действительно очищать и криптокошельки, и криптотранзакции, которые не соответствуют требованиям в части "чистоты". Поэтому проект движется, проект, по-моему, очень хороший, перспективный", - добавил он.

FATF в феврале снизила один из рейтингов России до уровня "частично соответствует" из-за недостаточного законодательного регулирования сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам.