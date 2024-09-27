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Хуситы заявили, что атаковали ракетами три эсминца США

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы хуситы заявили, что атаковали в Красном море три эсминца США, которые, возможно, двигались к Израилю, сообщает ливанская вещательная корпорация LBCI.

Хуситы сообщили, что использовали при атаке 23 баллистические и крылатые ракеты.

До этого они заявили о запусках ракеты и беспилотника по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне. Представитель хуситов генерал Яхья Сари уточнял, что в атаке по Тель-Авиву использовалась баллистическая ракета "Палестина-2", а по Ашкелону - дрон "Яффа".

LBCI сообщает, что хуситы пообещали продолжать операции, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа и нападения на Ливан.

Ранее 27 сентября The Jerusalem Post сообщила, что израильские ПВО перехватили ракету хуситов, которая находилась вне израильского воздушного пространства.

Хроника 17 декабря 2023 года – 27 сентября 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Израиль Ливан Газа Красное море Йемен США хуситы
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