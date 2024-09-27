В российском АПК объем сделок M&A в I полугодии составил $1,014 млрд

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Объем сделок M&A в российском агропромышленном комплексе и смежных отраслях в I полугодии 2024 года составил $1,014 млрд против $851,2 млн годом ранее, сказано в презентации управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство".

"В первом полугодии этого года рынок M&A вырос примерно на 20%. Это связано с закрытием сделок в пищевой промышленности с иностранными компаниями", - заявил Шумов на конференции.

Согласно презентации, сумма сделки по покупке компанией "Вамин Р" российских активов Danone оценена в $197 млн. АФГ "Националь" купила ГК "Заречное" за $153 млн, УК "Группа Океан" компанию "Вичи" - за $152 млн. Всего за шесть месяцев была совершена 31 сделка против 32 за аналогичный период прошлого года. Средний чек сделки составил $32,7 млн против $26,6 млн годом ранее.

Как отметил Шумов, лидером по объемам сделок стала пищевая промышленность - около $578 млн (15 сделок). На сельское хозяйство пришлось $290 млн (13 сделок).

Говоря о растениеводстве, он сообщил, что в этом секторе объем сделок снизился до двух на сумму около $52 млн против $82 млн год назад. Самой крупной, по его словам, была сделка по продаже ГК "Василина" порядка 50 тыс. га в Самарской области корпорации "Био-тон". Согласно его презентации, сумма этой сделки оценена в $45 млн.

"В августе появилась информация, что ГК "Дон-Агро" была продана структурам, связанным с Искандаром Махмудовым, - компании "Косминвест", оценочно ее (сделки - ИФ) сумма составила порядка $50 млн, площадь земли, которая вошла в сделку, составила 67 тыс. га", - сказал он.

Падение числа и сумм сделок Шумов объяснил тем, что "растениеводам сейчас живется не так просто". "Если исторически в растениеводстве покупателями были такие же крупные холдинги, то сейчас они покупают земельные банки рядом, это сделки купли-продажи земли с активами, которые находятся недалеко от них. И покупка, как правило, по цене значительно ниже тех цен, которые мы видели ранее, - сказал он. - Если посмотреть на сделки, которые здесь отражены, то в целом средняя цена гектара падает, и это как раз отражает падение маржинальности в растениеводстве".

По его словам, из-за изменения в 2025 году налогового законодательства в четвертом квартале этого года можно ожидать большого количества небольших сделок собственников в попытке избежать уплаты налога. "То есть если вы хотели продать бизнес, давно об этом мечтали, то сейчас самое лучшее для этого время, - сказал он. - Из-за того что снижается маржинальность, мы уже сейчас видим, что на рынке цены на земельные банки снижаются. То есть люди готовы выходить из земельных активов уже по нормальным ценам, зачастую даже ниже рыночных".

Вместе с тем Шумов прогнозирует, что в 2025 году количество сделок в растениеводстве вырастет. "Это связано с тем, что небольшим хозяйствам тяжело справляться с текущей долговой нагрузкой из-за высокой ключевой ставки, плюс есть понятные сложности со снижением маржинальности. И это делает продавцов, несмотря на то что рынок всегда был рынком продавца, более сговорчивыми и готовыми на более адекватные рыночные цены на землю", - сказал он.

Согласно презентации, в 2023 году объем рынка M&A в АПК РФ и смежных секторах составил $3,45 млрд, что на 16% больше, чем в 2022 году. В рублевом выражении он вырос на 56%, до 299 млрд рублей против 192 млрд рублей годом ранее. Количество сделок выросло до 80 с 51 в 2022 года, средний объем сделки снизился до $43 млн с $58 млн.

Основным сегментом была пищевая промышленность, на которую пришлось 26 сделок на $1,61 млрд. В сельском хозяйстве было 46 сделок на $1,52 млрд.