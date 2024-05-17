Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Французская Danone, получившая в марте 2023 года разрешение российских регулирующих органов на продажу своего бизнеса в России, закрыла 17 мая сделку с компаний "Вамин Р", сказано в ее пресс-релизе.

Других подробностей Danone не раскрывает.

Процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года. "Общий убыток, отраженный Danone на своих счетах, составляет 1,2 млрд евро", - отмечала компания.

ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов.

Президент Владимир Путин 13 марта 2024 года подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" (уже после перехода под госуправление в июле прошлого года они были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд" соответственно).

В конце февраля Financial Times писала со ссылкой на непубличные документы о планах Danone продать бизнес в России компании "Вамин" (Татарстан). Согласно этим документам, "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был введен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление и ее возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

В письме на имя тогдашнего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева директор компании, принадлежащей "Вамину", Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone, отмечала FT. Причем 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное - на оплату доли Danone в компании.

В письме министру Мухамадеев также сообщил, что цена сделки представляет собой 56%-ную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказать поддержку до конца июля следующего года, поскольку "Эйч энд Эн" продолжает локализовывать производство определенных ингредиентов для сохранения "высокого качества продуктов, к которым привыкли российские потребители".

В Danone тогда не комментировали эту информацию.

"Ведомости" писали, что помимо компании "Вамин Татарстан" в активе заинтересован и Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года до 13 марта 2024 года, когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Эйч энд Эн трейд" в 2023 году выросла до 116,6 млрд рублей со 112,7 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 3,6 млрд рублей.

В то же время компания "Эйч энд Эн" в 2023 году снизила выручку до 91,1 млрд рублей с 92,9 млрд рублей, чистую прибыль - до 4,4 млрд рублей с 5,6 млрд рублей.