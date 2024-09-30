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АСВ отказалось от кассационной жалобы по иску к владельцам Киви банка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало ходатайство об отказе от кассационной жалобы по иску к владельцам Киви банка об оспаривании сделки по продаже АО "Киви", следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Жалоба была подана 17 сентября. Через неделю, 24 сентября, она была принята судом к производству. Заседание по ее рассмотрению назначено на 6 ноября.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей.

Через месяц, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ. Позднее агентство подало иск к владельцам банка (АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi) об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". По мнению агентства, сделка могла быть проведена с целью сокрытия имущества для дальнейшего взыскания, поскольку Qiwi plc предвидело отзыв лицензии у банка.

Суд в мае отказал АСВ в оспаривании договора купли-продажи акций АО "Киви", а также в признании недействительным договора залога и обременения этих акций. Позднее АСВ подало апелляцию, однако суд в августе оставил решение первой инстанции без изменения.

Имущества Киви банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, АСВ планирует завершить расчеты с ними 1 октября, сообщало агентство.

Qiwi АСВ Киви банк Агентство по страхованию вкладов
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