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АСВ сохраняет планы по завершению расчетов с кредиторами Киви банка к 1 октября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сохраняет планы по завершению расчетов с кредиторами Киви банка к 1 октября, заявил "Интерфаксу" генеральный директор АСВ Андрей Мельников.

"Формально и юридически они закончатся (к 1 октября - ИФ). То есть я не беру в расчет тех кредиторов, под которые, я бы сказал, единичные случаи, для расчетов с которыми будут зарезервированы деньги. То есть вот они, деньги есть, его можно взять, допустим, из депозита нотариуса. Поэтому в целом это действительно так", - сказал Мельников на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Есть средства, которые зарезервированы под расчеты с кредиторами третьей очереди, потому что там, так скажем, неполный комплект документов оказался. А дальше это расчет уже с акционерами. То есть все то, что осталось нераспределенным, мы должны будем отдать акционерам", - добавил он.

АСВ в августе продлило срок расчетов с кредиторами третьей очереди, включенными в реестр, до 1 октября. Также в рамках этих выплат планировалось провести расчеты с кредиторами третьей очереди, требования которых предъявлены после даты закрытия реестра в составе основного долга. Сообщалось, что они будут удовлетворены в полном объеме.

Агентство также зарезервировало средства для выплат кредиторам-юрлицам из "недружественных" стран. Расчеты с ними проводятся в особом порядке, установленном указами президента, и будут совершаться после получения от иностранных кредиторов запрошенной агентством информации, сообщало АСВ.

Выплаты кредиторам Киви банка начались 12 июля. Ранее агентство сообщало, что на первом этапе будут удовлетворены в полном объеме требования кредиторов первой очереди (62,7 млн рублей по данным на 1 июля), а затем 80,4% требований кредиторов третьей очереди. Планировалось, что задолженность перед остальными кредиторами будет погашаться по мере продажи ценных бумаг и поступления средств в результате конвертации валюты.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, финтех-платформа Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей. Через месяц, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ. Активы Киви банка по итогам обследования АСВ на 1 июня составляли 68,2 млрд руб. (на ценные бумаги приходилось 27,6 млрд руб.), обязательства банка составляли 43,1 млрд руб.

Qiwi АСВ Андрей Мельников Киви банк
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