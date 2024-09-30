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ФАС остановила разработку методики расчета стоимости транспортировки Urals для налогообложения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ФАС по поручению правительства приостановила разработку методики определения стоимости транспортировки нефти Urals в рамках установления цены нефти для расчета НДПИ, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Максим Шаскольский.

"Сейчас это пока все отложено. Пока неактуально. Та индексация, которая считалась для транспортировки - то, что мы считали для использования при налогообложении. Пока есть поручение отложить эти подсчеты", - сказал он.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что будут использоваться другие котировки Urals, Шаскольский сказал: "Возможно".

"Там Минфин в основном должен определить - что он будет считать, как с нефтяниками взаимодействовать. У нас было поручение посчитать, потом его отложили", - добавил он.

Шаскольский заметил, что пока ФАС не участвует в процессе выбора ценового индикатора.

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