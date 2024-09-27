Артемьев уверен, что индекс СПбМТСБ будет применяться в налогах для нефтяников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) рано или поздно будет применяться в налогах для нефтяной отрасли, сказал журналистам в кулуарах Российской энергетической недели президент биржи Игорь Артемьев.

Он отметил, что итоговое решение по этому вопросу - за Министерством финансов и правительством.

"Мы с уважением примем такое решение, будем работать и дорабатывать по рекомендациям Минфина наши индексы. Мы несколько месяцев назад создали Экспертный совет, который состоит из производителей и потребителей, он обсуждал наши индексы. Сейчас делаем все, чтобы к 1 января доказать Минфину, что у нас хороший, показательный индекс", - сказал Артемьев.

"Находимся в диалоге с Минфином. Считаем, что просто должна продолжаться работа по доведению нашего индекса до нужного совершенства. В какой момент правительство решит ввести в действие наш индекс - это им решать. Но то, что когда-то это произойдет, я не сомневаюсь. Очень хочу верить, что это все-таки с 1 января 2025 года", - добавил он.

26 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство, вероятно, откажется от использования индекса цен СПбМТСБ в расчете цены нефти Urals для расчета налогов.

По словам Сазанова, сейчас ведомства и компании обсуждают, какие котировки использовать. "Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки - ИФ)", - сказал он и добавил, что ведомства будут стараться подготовить изменения, чтобы они заработали со 2025 года.