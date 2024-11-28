Для расчета налогов производителей удобрений могут использоваться индексы СПбМТСБ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предусмотрела возможность использовать внебиржевые индексы "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи" (СПбМТСБ) при расчете налогов для отрасли минеральных удобрений.

Такой приказ ведомства опубликован на портале правовых актов. Согласно документу, внебиржевые индексы СПбМТСБ могут применяться для расчета ставок акциза на газ для производства аммиака, а также НДПИ на калийную и фосфатную руду (ставки этих налогов с 2025 года будут привязаны к экспортным котировкам).

В случае, если СПбМТСБ своевременно не опубликует внебиржевые индексы, расчеты налогов будут проходить с привязкой к соответствующим индексам агентства Argus (Urea Prilled bulk FOB Baltic, Potash Standard MOP bulk FOB Baltic/Black Sea и Phosphate rock 68-70% BPL bulk FOB Morocco).

Сейчас СПбМТСБ только готовит методику расчета экспортных индикаторов для рынка удобрений. "На данном этапе индикаторы СПбМТСБ внесены в качестве одного из источников данных (для расчета налоговых ставок - ИФ) в рамках приказа ФАС. Методики формирования индикаторов будут проходить согласование с участниками рынка и регуляторами", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи. Когда такие индикаторы могут появиться, представитель биржи не уточнил.

В СПбМТСБ также отметили, что сейчас биржа не может рассчитывать индекс на фосфатную руду, так как ее нет в постановлении правительства № 892 (устанавливает перечень товаров, по которым должна проводиться регистрация внебиржевых сделок).

В июле 2024 года был принят закон о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает, в том числе, изменение формулы расчета НДПИ на сырье для удобрений и введение акциза на газ для производства аммиака с 1 января 2025 года.

Закон вводит формулу расчета НДПИ для калийной и фосфатной руды с привязкой к экспортным котировкам (для калия - на FOB Балтика/Черное море, для фосфатов - на FOB Марокко). Для акциза на газ, закупаемый для производства аммиака, также вводится формула, привязанная к экспортным котировкам карбамида на Балтике.

Как сообщалось, СПбМТСБ в рамках поручения правительства планирует сформировать систему национальных ценовых индикаторов, которые станут инструментом регулирования цен на российские товары, тарифного регулирования, налогового и бюджетного контроля, оценки эффективности госзакупок.

В нефтяной отрасли с 2022 года обсуждалась идея использовать индекс СПбМТСБ на российскую марку нефти Urals для расчета налогов. Индекс СПбМТСБ был занесен в Налоговый кодекс как один из источников данных для расчета нефтяных налогов начиная с 2025 года.

Однако осенью 2024 года Минфин заявил, что правительство откажется от использования индекса СПбМТСБ в расчете цены нефти Urals, поскольку эта котировка СПбМТСБ включает сделки с аффилированными лицами нефтекомпаний, а потому не является репрезентативной. В итоге были приняты изменения в Налоговый кодекс, которые учитывают для нефтяных налогов применение только одной котировки: Urals FOB, публикуемой агентством Argus и увеличенной на стоимость транспортировки до европейских портов ($2 за баррель).