Минфин считает, что исполнение бюджета в рамках "правила" поможет сдержать инфляцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Исполнение федерального бюджета в рамках "бюджетного правила" поможет сдерживанию инфляционных процессов, рассчитывает российский Минфин.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

"Бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года сбалансирован. Проведение бюджетной политики с 2025 года осуществляется в полном соответствии с "бюджетным правилом". Обеспечивается структурный первичный баланс бюджета при базовых доходах", - сообщил Минфин.

"Это поможет сдержать инфляционные процессы на краткосрочном горизонте и укрепит финансовый суверенитет и устойчивость экономики в средне- и долгосрочной перспективе", - рассчитывает ведомство.

На прошлой неделе о "дезинфляционном характере" параметров бюджета-2025 заявлял и замглавы президентской администрации Максим Орешкин.

"То решение, которое было принято правительством, оно очень важно с точки зрения проблемы инфляции. То, что мы увидим в ближайший год, то, что заложено в проект бюджета - это очень серьезное снижение ненефтегазового дефицита. Что это означает? Это, с одной стороны, означает долгосрочную устойчивость государственных финансов, но, что тоже важно, это сокращение трансферта из нефтегазовой части экономики в ненефтегазовую, что будет сдерживать спрос и будет обеспечивать снижение инфляционного давления, что очень важно, например, для принятия решений по ДКП", - пояснял Орешкин.