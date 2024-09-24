Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2025-2027 гг

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России рассмотрит на заседании во вторник законопроект "О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Основные параметры бюджета на предстоящую трехлетку еще не были озвучены официально.

Текущим законом о бюджете на 2024-2026 гг предусмотрен дефицит в 2025 году в размере 830,5 млрд рублей, или 0,4% ВВП, в 2026 году - 1,536 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Доходы на следующий год запланированы в размере 33,552 трлн рублей (17,6% ВВП), в 2026 году - 34,051 трлн рублей (16,8% ВВП). Расходы на эти годы планируются в размере 34,383 трлн рублей (18,0% ВВП) и 35,587 трлн рублей (17,6% ВВП) соответственно.

В 2024 году весенними поправками в закон о бюджете был повышен дефицит в текущем году до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что осенью Минфин внесет предложения еще об одной корректировке бюджета текущего года.

Крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на следующую трехлетку в текущем году опять был сдвинут на две недели - с 15 сентября на 1 октября. Как сообщалось ранее, это было сделано для того, чтобы у правительства было время оценить возможное влияние принятых поправок в Налоговый кодекс по совершенствованию налоговой системы на доходы бюджета. Налоговые поправки оценивались в 2,6 трлн рублей дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 году.