Brent торгуется на уровне $71,78 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны в первый день четвертого квартала, трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке.

Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. В минувшие выходные стало известно, что убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать военные операции против группировки.

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,11%), до $71,78 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,16 (0,2%), до $71,7 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,08 (0,12%), до $68,25 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта почти не изменилась, составив $68,17 за баррель ($68,18 в пятницу).

В сентябре Brent подешевела на 8,9%, в третьем квартале - на 16,9%, цена WTI снизилась на 7,3% и 16,4% соответственно.

Нефтяной рынок снизился в сентябре на опасениях, что ослабление китайской экономики будет ограничивать спрос на нефть, в то время как ее предложение будет расти, учитывая планы ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу.

Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 2 октября.

Добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.