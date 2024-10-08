В руководстве ФРС США увязали темпы снижения ставки с макростатистикой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Темпы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США будут зависеть от ситуации с занятостью и инфляцией в стране заявила на мероприятии ЕЦБ во Франкфурте член совета управляющих ФРС Адриана Куглер. Об этом сообщает MarketWatch.

Она сказала, что поддержала сентябрьское решение ФРС снизить базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,75-5% годовых и считает необходимым дальнейшее смягчение ДКП.

"Если прогресс в замедлении инфляции в США продолжится, как я ожидаю, я буду поддерживать снижение ставки, чтобы приблизить ее со временем к более нейтральному уровню", - сказала Куглер.

"В случае усиления рисков для рынка труда может стать целесообразным более быстрое движение к нормализации политики. И наоборот, если статданные не будут давать нам уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, может стать целесообразным замедление нормализации политики", - сказала она.

Куглер также отметила, что внимательно следит за последствиями урагана "Хелен" и событий на Ближнем Востоке для экономики США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 б.п. на ноябрьском заседании оценивается рынком в 87%, по данным CME FedWatch.