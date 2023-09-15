В правление "Росгосстраха" вошли представители интегрируемой СК "Пульс"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ПАО СК "Росгосстрах" по решению совета директоров, расширило состав правления до 9 человек, в него вошли 4 новых представителя, сообщает страховщик.

Помимо прежних членов правления в его состав вошли руководители двух ключевых каналов продаж СК "Росгосстрах" - руководитель блока агентских и офисных продаж Юлия Шабанова и руководитель блока партнерского бизнеса Дарья Евдокимова.

Также членами правления стали Дмитрий Шайхатаров, который будет отвечать за цифровую трансформацию "Росгосстраха", и Ольга Крымова, в зону ответственности которой войдут вопросы интеграции дочерней компании ООО СК "Пульс" в группу "Росгосстрах".

Крымова в 2020 году стала членом правления и руководителем финансового блока СК "Пульс", где отвечала за формирование отчетности, финансовый анализ и бюджетирование, актуарные расчеты, управление рисками, казначейство, участвовала в проектах по автоматизации. В сентябре 2022 года назначена генеральным директором СК "Пульс".

Шайхатаров с 2021 года является членом правления и возглавляет блок IТ в СК "Пульс", где руководит разработкой, внедрением и сопровождением IТ-систем, IТ-инфраструктурой и информационной безопасностью, курирует проекты по цифровой трансформации.

"Став частью финансовой группы ВТБ и показав устойчивость нашей бизнес-модели, мы перешли на новый этап развития и сегодня ставим перед собой еще более амбициозные стратегические задачи", - прокомментировал председатель правления "Росгосстраха" Максим Шепелев укрепление команды страховщика.

По его словам, к команде "присоединяются топ-менеджеры, курирующие интеграцию в группу компании "Пульс", с приобретением которой "Росгосстрах" получает возможность сделать качественный рывок в цифровизации процессов продаж и сервисов, изменить подходы к управлению в центре и на местах и выйти в том числе на более молодую аудиторию клиентов".

Группа ВТБ проводит консолидацию страховых активов на базе "Росгосстраха", в рамках которой компании "Росгосстрах" были переданы 55% ООО СК "Пульс" в июле 2023 года. "Мы рассчитываем, что сделка позволит усилить бизнес "Росгосстраха" сервисами и продуктами "Пульса", в первую очередь - в части цифровых разработок, которым компания уделяет в последнее время повышенное внимание. Такой шаг позволит расширить продуктовый и сервисный ряд "Росгосстраха" для его клиентов, увеличить капитализацию компании и усилить ее позиции на страховом рынке", - прокомментировали решения группы в пресс-службе ВТБ.

Ранее сообщалось, что совладельцем СК "Пульс" является Георгий Горшков. "Пульс" включен в периметр бизнеса банка ВТБ (Горшкову принадлежала доля в капитале СК "Пульс" в размере 55%, согласно ЕГРЮЛ, еще 45% - АО "Кордекс"). Георгий Горшков в настоящее время возглавляет СК "Пульс".