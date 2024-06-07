Акционеры СК "Росгосстрах" приняли решение о присоединении СК "Пульс"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО СК "Росгосстрах" на внеочередном собрании приняли решение о проведении реорганизации компании в форме присоединения ООО СК "Пульс", сообщает "Росгосстрах".

Акционеры также утвердили договор о присоединении ООО СК "Пульс" к "Росгосстраху" и утвердили соответствующие изменения в устав ПАО СК "Росгосстрах".

Совет директоров "Росгосстраха" утвердил порядок присоединения дочернего общества СК "Пульс" в конце апреля. Интеграция страховщиков намечена на вторую половину этого года.

"Основной целью присоединения СК "Пульс" является объединение опыта двух компаний для стратегического изменения и цифровизации бизнес-модели "Росгосстраха" с сохранением и тиражированием лучших решений", - сообщал ранее "Росгосстрах".

"Переход лицензии и цифровых разработок "Пульса" нужен для их использования при создании целевой IT-архитектуры "Росгосстраха". Юридическое присоединение также позволит добиться максимального эффекта в части оптимизации расходов за счет синергии функций, - заявил гендиректор "Росгосстраха" Максим Шепелев.

Цифровая страховая компания "Пульс" вошла в группу "Росгосстрах" летом 2023 года. По итогам прошлого года компания привлекла более 305 тысяч клиентов, собрала общих премий на 1,192 млрд рублей и вошла в ТОП-50 страховщиков по объему собранных премий в сегменте универсальных страховщиков.