Биткойн стабилен после падения накануне

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна слабо меняется на торгах в среду после снижения почти на 3% накануне на фоне падения спроса на рисковые активы.

Биткойн к 11:02 по московскому времени в среду торгуется на уровне $61 686. С начала года криптовалюта прибавила почти 50%.

Вечером во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные оценили количество выпущенных ракет примерно в 180 и заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Атака привела к падению рисковых активов, включая криптовалюты, а также европейских и американских акций и поддержала так называемые "активы надежной гавани", в том числе гособлигации и золото.

Тем временем глава трейдингового отдела Arbelos Markets Шон Макналти отметил, что снижение курса биткойна может оказаться краткосрочной просадкой, а потом криптовалюта возобновит рост на фоне снижения ставок Федрезерва.

"Октябрь исторически является лучшим месяцем для биткойна, и этот сезонный тренд никуда не делся", - сказал Макналти.