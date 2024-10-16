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Курс биткойна обновил максимум с июля

Курс биткойна обновил максимум с июля
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна умеренно растет вечером в среду и находится на максимуме с конца июля.

К 20:01 по Москве биткойн подорожал на 1,7%, до $67 699. За последние пять сессий криптовалюта прибавила 12%, с начала года - более 61%.

Вслед за биткойном растут акции связанных с криптовалютой компаний.

Так, цена бумаг оператора криптовалютной биржи Coinbase Global увеличилась на 6,4%. За три сессии котировки подскочили на 19%, до максимума с августе.

"Ликвидность в мире снова растет, и центробанки по всему миру вливают дешевый капитал в свои экономики, - написал Бретт Мюнстер из Blockforce Capital. - В прошлом, когда мировая ликвидность превышала скользящие средние значения, это часто сопровождалось значительным повышением цены биткойна".

Coinbase Global Blockforce Capital Бретт Мюнстер
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