Минфин РФ рассчитывает выполнить амбициозный план заимствований на IV квартал

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ, который после двух подряд слабых с точки зрения исполнения плана заимствований кварталов установил максимально амбициозный ориентир на последние три месяца года, рассчитывает выполнить свою программу. Для этого министерству потребуется поддерживать высокую долю бумаг с переменным купонным доходом в общем объеме размещения ОФЗ, но впоследствии она будет снижаться, заявил журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев.

За первые 9 месяцев текущего года в общей сложности были размещены ОФЗ на сумму почти 2 трлн рублей по номиналу, что составляет чуть больше 60% от плановых показателей на этот период (3,3 трлн рублей). Если в первом квартале Минфин немного перевыполнил план в 800 млрд руб. (привлек 804,55 млрд), то во втором опустил планку исполнения до 50,6% (505,5 млрд из 1 трлн руб.), а в третьем - до 45% (676,1 млрд из 1,5 трлн руб.). При этом на IV квартал Минфин поднял план сразу до 2,4 трлн руб. Первые аукционы в IV квартале пройдут 2 октября.

"У нас есть годовая программа, мы должны ее выполнить. (...) Мы уже несколько месяцев как флоатеры запустили (после длительной паузы в использовании этого инструмента, традиционно пользующегося высоким спросом у банков, на аукционах по размещению ОФЗ - ИФ). Рассчитываем, что займем полностью", - сказал Колычев.

При этом Минфину придется активно задействовать ОФЗ-ПК. "Судя по тому, как сейчас идет размещение, скорее всего, да, будет высока (доля флоатеров в предложении Минфина - ИФ)", - отметил замминистра. Он добавил, что если лимит имеющихся выпусков будет исчерпан, министерство зарегистрирует новые флоатеры.

Минфин, в том числе в полемике с крупными банками относительно структуры предложения на аукционах ОФЗ, традиционно говорит о необходимости сдерживания роста доли флоатеров в заимствованиях, чтобы не увеличивать процентные риски бюджета. "В последующие годы будем снижать долю флоатеров", - вновь подтвердил эту позицию Колычев.

"Думаю, да (получится решить эту задачу - ИФ). Сейчас конъюнктура для процентных рисков плохая, она всегда плохая будет. Мы как заемщик, так или иначе, должны подстраиваться под конъюнктуру", - отметил он.

Постепенно растущий размер программы заимствований на ближайшую трехлетку не является проблемой с макроэкономической точки зрения, считает Колычев. "Программа заимствований небольшая (на трехлетку - ИФ). Это 1-1,5% ВВП и более-менее стабильно. Если сравнить с кредитованием, это где-то 10-20% от его объемов. Для финансовой системы это немного", - сказал замминистра.

На 2025 год, согласно проекту бюджета, запланировано чистое валовое привлечение на уровне 4,78 трлн рублей, чистое - 3,365 трлн рублей. По мнению Колычева, ситуация на рынке в следующем году будет для Минфина лучше.

"Из года в год могут быть разные обстоятельства на рынке. Этот год сложно назвать благоприятным с точки зрения рыночной конъюнктуры, поэтому такие результаты (на данный момент - ИФ). Никто не знает будущего, но нормализация (в 2025 году - ИФ) какая-то будет", - заявил он.