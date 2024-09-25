Минфин в III квартале выполнил план по размещению ОФЗ лишь на 45,1%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минфин в третьем квартале 2024 года в ходе первичных аукционов, а также дополнительных размещений после аукционов (ДРПА) разместило облигации федерального займа на общую сумму 676,06 млрд рублей по номиналу, выполнив квартальный план лишь на 45,1% (данные приведены без учета ДРПА за 25 сентября).

Минфин в третьем квартале планировал разместить ОФЗ объемом до 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости. Всего было запланировано 13 аукционных дней: по четыре в августе и сентябре, пять в июле.

Максимальный объем размещения нового госдолга на первичных аукционах был зафиксирован 11 сентября, когда Минфин продал ОФЗ на общую сумму 97,917 млрд рублей по номиналу, что стало рекордным показателем размещения более чем за год. Минимальный же объем размещения пришелся на 17 июля, когда были проданы ОФЗ всего на 16 млрд рублей.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что несмотря на достаточно высокий спрос на облигации с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), который отмечался практически на каждом аукционе, Минфин довольно сдержано относился к размещению флоатеров, не желая заметно наращивать долю данного вида облигаций в инвестиционном портфеле. В свою очередь интерес инвесторов к облигациям с постоянной ставкой купона (ОФЗ-ПД) на первичных аукционах был относительно скромным, так как участники рынка не хотели покупать данные бумаги в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики.

В третьем квартале 2024 года состоялось два плановых заседания Банка России, на каждом из которых ключевая ставка повышалась: в июле на 200 базисных пунктов и в сентябре - еще на 100 базисных пунктов, в результате она достигла 19% годовых. При этом ЦБ после сентябрьского заседания заявил, что не исключает дальнейшего повышения ставки для борьбы с высокой инфляцией.

В первом квартале 2024 года с учетом дополнительных размещений после аукционов Минфин привлек 804,55 млрд рублей, немного перевыполнив план в 800 млрд рублей. План второго квартала по заимствованиям на внутреннем долговом рынке был выполнен на 50,6% - были размещены бумаги на 505,5 млрд рублей при запланированном объеме в 1 трлн рублей. Таким образом, за первые 9 месяцев текущего года в общей сложности были размещены ОФЗ на сумму 1,986 трлн рублей по номиналу, что составляет 60,2% от плановых показателей (3,3 трлн рублей).