Минфин планирует разместить в четвертом квартале ОФЗ на 2,4 трлн рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин существенно увеличил квартальные планы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) - после слабого их исполнения во втором и третьем кварталах в октябре-декабре планирует разместить бумаги объемом до 2,4 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика аукционов на сайте министерства.

Всего запланировано 13 аукционных дней: по четыре в ноябре и декабре, пять - в октябре.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - до 400 млрд рублей и от 10 лет - до 2 трлн рублей.

За первые 9 месяцев текущего года в общей сложности были размещены ОФЗ на сумму 1,986 трлн рублей по номиналу, что составляет 60,2% от плановых показателей на этот период (3,3 трлн рублей).

Ранее программа внутренних заимствований на 2024 год поправками в закон о бюджете была уменьшена на 146,445 млрд рублей - до 2,479 трлн рублей с 2,625 трлн рублей. При этом объем средств на погашение ценных бумаг в рублях не изменился - 1,442 трлн рублей. Таким образом, запланированный валовой объем привлечения на внутреннем рынке в настоящее время составляет 3,921 трлн рублей (ранее 4,068 трлн рублей).

В предыдущие два квартала планы заимствований выполнялись примерно вполовину.

Так, в третьем квартале Минфин разместил с учетом допразмещений после аукционов ОФЗ на 676,06 млрд рублей по номиналу, выполнив квартальный план в 1,5 трлн рублей лишь на 45,1% (данные приведены без учета ДРПА за 25 сентября).

План второго квартала также был выполнен лишь на 50,6% - размещены бумаги на 505,5 млрд рублей (без учета дополнительных размещений после аукционов 26 июня) при запланированном объеме в 1 трлн рублей.

В первом квартале с учетом дополнительных размещений после аукционов Минфин привлек 804,55 млрд рублей, немного перевыполнив план в 800 млрд рублей.