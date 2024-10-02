Расширение дефицита бюджета-24 и рост тарифов оказались выше июльского прогноза ЦБ

Регулятор учтет это в октябрьском прогнозе, сообщил зампред ЦБ Заботкин

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Расширение дефицита бюджета России на 2024 год и индексация тарифов более высокими темпами не были заложены в июльский прогноз Банка России, регулятор учтет эти факторы в октябрьском прогнозе, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Тарифная политика несколько выше, чем то, что закладывалось в июльский прогноз. Также расширение дефицита 2024 года - это то, что тоже в прогнозе июльском не было отражено. Соответственно, мы это учтем при подготовке октябрьского прогноза", - ответил он на вопрос, какие "неожиданные моменты" ЦБ увидел в бюджете.

О том, что "в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки", ранее заявил Кирил Тремасов, сменивший должность директора департамента денежно-кредитной политики Банке России на пост советника председателя ЦБ. Он подчеркнул, что детали бюджета еще предстоит проанализировать.

Минфин повысил оценку дефицита бюджета на 2024 год до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке 25 октября будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Банк России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых. При этом ЦБ дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре.

Заботкин подтвердил это заявление, дополнительные сигналы не дал.

"Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки по итогам заседания 25 октября", - сказал он, отвечая на вопросы, высока ли вероятность повышения ставки на ближайшем заседании и может ли ставка быть повышена существенно (то есть на 1 процентный пункт и более).