В ЦБ РФ заявили о "неожиданных моментах" в проекте федерального бюджета

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует проанализировать и прокомментировать проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, однако уже сейчас отмечает наличие неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки.

"Детали бюджета еще предстоит проанализировать. Более подробно мы представим информацию по итогам октябрьского заседания совета директоров. Мы представим прогноз, который в том числе будет учитывать бюджетные факторы. Но в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки", - сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ (со второго октября займет должность советника председателя Банка России) Кирилл Тремасов в Южно-Сахалинске во вторник.

Он подчеркнул важность того, что бюджет со следующего года возвращается в рамки бюджетного правила: "Структурный дефицит исчезает, то есть будет в районе нуля, это очень важный стабилизирующий фактор", - отметил Тремасов.

Как сообщалось, правительство РФ в понедельник внесло проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в Госдуму. Рассмотрение документа в первом чтении планируется 24 октября.

Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году - 41,8 трлн рублей, в 2027-м - 43,2 трлн рублей. Расходы запланированы на уровне 41,5 трлн рублей, 44 трлн рублей - в 2026 году, 45,9 трлн рублей - в 2027-м. Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5% ВВП в 2027 году (на 2,5 п.п. относительно 2024 года).