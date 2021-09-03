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"Русхим" подписал соглашение о финансировании метанольного проекта

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Русхим Газ" Виталия Южилина на полях ВЭФ-2021 подписала с ВЭБом, Газпромбанком и ВТБ соглашение об организации взаимодействия по финансированию газохимического проекта в Ненецком АО.

Проект планируется профинансировать в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ, говорится в совместном релизе участников соглашения.

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Документ подписали акционер проекта Виталий Южилин, зампред ВЭБа Артём Довлатов, зампред Газпромбанка Алексей Белоус, старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, а также замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Проект включает разработку газоконденсатных месторождений в НАО, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 млн тонн в год на базе технологии AirLiquide, портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь. Сырьём для производства метанола станет природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений. Общая стоимость проекта с учетом разработки месторождений оценивается в 205 млрд рублей, говорится в сообщении ВЭБа.

Метанольный завод в НАО предполагается построить на базе ООО "Печора СПГ", которое "Русхим" приобрел в конце 2020 года у группы Alltech.

Акционерами "Русхима" являются Южилин (50%), Геннадий Миргородский и Дмитрий Озерский (по 25%).

ВЭФ Русхим ВЭБ ВТБ Газпромбанк

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