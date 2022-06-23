Субсидии на 1,4 млрд рублей предоставят в этом году пяти инвестпроектам в Арктике

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики одобрил субсидии на 1,4 млрд рублей в 2022 году для пяти инвестиционных проектов в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева по итогам заседания Госкомиссии.

"Был поднят вопрос субсидирования ставки по кредитам, выданным на цели реализации инвестиционных проектов в АЗРФ. В связи с существенным ростом ключевой ставки Банка России предприниматели, реализующие инвестиционные проекты, столкнулись с удорожанием стоимости кредитных средств. Для поддержки бизнеса была разработана программа субсидирования процентных ставок для инвесторов, реализующих проекты в Арктике", - говорится в сообщении.

"Было одобрено решение о возможности предоставления субсидий на общую сумму 1,4 млрд рублей в 2022 году пяти инвестиционным проектам. Поддержку получили проекты по разработке Харбейского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе и строительству аэропортового комплекса в городе Новый Уренгой, созданию газохимического комплекса в Ненецком автономном округе, строительству комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск, освоению Сырадасайского угольного месторождения в Красноярском крае. Общий объём инвестиций в эти проекты составит 573 млрд рублей. Их реализация позволит создать более двух тысяч рабочих мест", - подчеркивается в пресс-релизе.

Харбейское месторождение принадлежит "НОВАТЭКу", введено в эксплуатацию в 2021 году, годовой уровень добычи – 3,6 млрд куб. м природного газа и 0,6 млн т газового конденсата в год.

Аэропорт Нового Уренгоя был построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в Ямало-Ненецком автономном округе, обслуживает более 50% всех авиаперевозок региона.

Строительство газохимического комплекса в НАО планирует "Русхим" (50% принадлежит экс-депутату Виталию Южилину, и по 25% - Геннадию Миргородскому и ООО "Столичная трастовая компания", учредителем которого является Дмитрий Озерский). Проект предполагает разработку газоконденсатных месторождений, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 млн тонн в год на базе ООО "Печора СПГ", портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь.

Мажоритарным собственником ООО "Морской торговый порт "Лавна" (оператор проекта строительства порта) с долей 60% является АО "Центр развития портовой инфраструктуры". АО "ХК "СДС-Уголь", АО "РЖД-Инфраструктурные проекты" и ГТЛК (концессионер проекта) владеют 25%, 10% и 5% соответственно.

Проект по освоению Сырадасайского месторождения угля, расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон, реализует "Северная звезда" (входит в холдинг AEON Романа Троценко). Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры.