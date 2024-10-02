Ирак, Казахстан и РФ заявили, что в сентябре вышли на соответствие своим квотам в ОПЕК+

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ирак, Казахстан и Россия заявили, что по итогам сентября вышли на полное соответствие установленным в рамках ОПЕК+ квотам, сообщается в коммюнике ОПЕК, опубликованном после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC).

"Окончательные оценки уровней добычи сырой нефти в сентябре будут основаны на утвержденных вторичных источниках, предоставляющих данные о добыче стран, участвующих в DoC, которые будут доступны ко второй неделе октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечисленные страны представили новые компенсационные графики, которые включают добычу сверх квот в августе.

JMMC не дал рекомендаций по изменению текущих параметров добычи нефти альянсом, подчеркнув важность соблюдения полного соответствия установленным квотам и компенсационным графикам.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 1 декабря. В этот же день запланирована полноформатная встреча альянса.