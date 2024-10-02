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Новак заявил, что прирост потребления нефти в мире в 2024 г. оценивается в 1,8 млн б/с

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Прирост потребления нефти в мире в 2024 году в настоящий момент оценивается в 1,8 млн б/с, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам 56-го заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

"Обсудили текущую ситуацию на мировых рынках, прогнозы по экономическому развитию в мире. Прирост потребления в этом году составит примерно 1,8 млн б/с нефти в целом по миру", - сказал Новак.

Он отметил, что в настоящее время мир выходит из периода повышенного спроса на нефть, однако страны альянса смотрят с оптимизмом на рост потребления по итогам года.

Как сообщалось, аналитики ОПЕК в своем сентябрьском отчете о нефтяном рынке писали, что ожидают рост спроса на нефть в 2024 году на 2,03 млн б/с. За последние два месяца эксперты альянса понизили свои ожидания по мировому потреблению нефти в 2024 году суммарно на 215 тыс. б/с.

Александр Новак
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