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Brent подешевела с внутридневных максимумов до $75,14 за баррель,

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе, но отошли от внутридневных максимумов после публикации еженедельной статистики Минэнерго США о запасах энергоносителей.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,28 млн баррелей.

К 17:55 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,58 (2,15%), до $75,14 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,6 (2,29%), до $71,43 за баррель.

Ранее на торгах цена Brent поднималась до $76,14 за баррель, WTI - до $72,49 за баррель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В ходе ночной атаки Ирана на Израиль было выпущено порядка 180 ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Аналитики предупреждают, что конфликт с участием Тегерана поставит под угрозу экспорт нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% мировых поставок нефти.

Brent WTI Израиль Иран США Минэнерго Ближний Восток
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