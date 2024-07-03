Росстат сообщил о росте оборот розничной торговли в мае на 7,5%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в мае оборот розничной торговли увеличился на 7,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 7,1%.

В апреле показатель вырос на 8,2%.

При этом Росстат уточнил показатели оборота розничной торговли за январь-апрель 2024 года. Ранее служба оценивала его увеличение в апреле на 8,3%. Рост мартовского показателя был скорректирован с 11,1% до 10,8%, февральский остался неизменным - 11,7%, январский ранее составлял 8,5%, а стал 8,6%.

В январе-мае оборот розничной торговли стал больше на 9,3%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в мае увеличился на 6,3% в годовом выражении. Динамика за апрель составляла 5,8%.

Оборот непродовольственной розницы вырос в мае на 8,8% (в апреле подъем показателя составлял 10,6%).

В мае в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,2%, непродовольственных товаров - 51,8%.

В номинальном выражении оборот розничной торговли в мае составил 4,46 трлн рублей, в январе-мае - 21,32 трлн рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в июне, предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 6,6%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития ожидает роста оборота розничной торговли на 7,7% (в сентябре 2023 года прогнозировалось 3,6%).