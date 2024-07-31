В июне оборот розничной торговли России вырос на 6,3%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В России в июне оборот розничной торговли в годовом выражении увеличился на 6,3%, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 6,5%.

По сравнению с маем 2024 года рост показателя замедлился - тогда рост оборота составлял 7,5%.

Во II квартале 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 7,3%, за первое полугодие - на 8,8%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июне увеличился на 5,3% в годовом выражении, в то время как в мае рост составлял 6,3%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 7,3% (+8,8% в мае).

По итогам июня в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,7%, непродовольственных - 52,3% (в июне 2023 года - 48% и 52% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в июне составил 4 трлн 524,1 млрд рублей, во II квартале - 13 трлн 330,7 млрд рублей, в январе-июне 2024 года - 25 трлн 842 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 6,1%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост оборота розничной торговли на 7,7% (в сентябре 2023 года прогнозировалось 3,6%).

По итогам 2023 года оборот розничной торговли вырос на 6,4%.