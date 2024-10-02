Росстат отметил спад жилищного строительства в августе на 9,5%

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В России в августе 2024 года объем жилищного строительства составил 9,2 млн кв. м, что на 9,5% меньше, чем в августе 2023 года, сообщил Росстат.

За январь-август 2024 года объем жилищного строительства в стране вышел на уровень 71,3 млн кв. м (рост на 1,6% к аналогичному периоду 2023 года).

В июле 2024 года объем жилищного строительства в России составил 8,6 млн кв. м (на 9,5% больше, чем в июле 2023 года), в июне - 9,7 млн кв. м (рост на 8,6% в годовом выражении), в мае - 7,1 млн кв. м (снижение на 0,5%), в апреле - 7,3 млн кв. м (рост на 2,1%), в марте - 8,7 млн кв. м (рост на 1,0%), в феврале - 8,5 млн кв. м (рост на 2,6%), в январе - 12,1 млн кв. м (рост на 1,0%).

В целом за 2023 год жилищное строительство, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.