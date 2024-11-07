"ФосАгро" повысила ориентир по capex на 2024 год с 73 до 75 млрд рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "ФосАгро" планирует в 2024 году направить на инвестиции 75 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ориентир по capex немного вырос в сравнении с ранее озвученной цифрой в 73 млрд рублей (с учетом капитализируемых ремонтов).

В Череповце и Волхове до конца года "ФосАгро" увеличит переработку апатитового концентрата суммарно почти на 400 тыс. тонн, напомнил генеральный директор компании Михаил Рыбников, чьи слова приводятся в сообщении.

Также на череповецкой площадке стартовал проект по увеличению выпуска фторида алюминия с 75 тыс. до 96 тыс. тонн в год. Поставки фтористого алюминия, который применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия, будут увеличены с 2026 года.

В Балакове в этом году увеличен выпуск кормовых фосфатов (+100 тыс. тонн в год) и выведена на проектную мощность модернизированная установка серной кислоты (+350 тыс. тонн в год). На площадке идет строительство еще одной сернокислотной установки мощностью 750 тыс. тонн в год (ее планируется запустить во второй половине 2025 года).

Также "ФосАгро" реализует третий этап развития производственного комплекса в Балакове с созданием гибкой схемы выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK, напомнил Рыбников. Проект предусматривает создание мощностей по производству почти 1 млн тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 млн тонн DAP, преимущественно ориентированных на внутренний рынок. Их поэтапный ввод планируется начать с 2025 года.

В рамках развития рудно-сырьевой базы "ФосАгро" планирует до конца года начать отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника. Кроме того, компания строит новый рудник для разработки месторождения "Плато Расвумчорр" (общий capex проекта - около 38 млрд рублей).

В 2025 году "ФосАгро" планирует небольшой рост капвложений к уровню текущего года, говорил в октябре замгендиректора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко.