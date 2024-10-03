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Казахстан в октябре максимально компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Казахстан обеспечит в октябре наибольший объем компенсации перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ в связи с капитальным ремонтом на крупнейшем нефтегазовом месторождении Кашаган, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго республики.

"В октябре планируем наибольший объем компенсации (перепроизводства нефти в рамках соглашения ОПЕК+ - ИФ) в связи с запланированным капитальным ремонтом на месторождении Кашаган с полной остановкой производства", - сказано в комментарии.

План добычи в республике не изменился с учетом запланированного ремонта на месторождении.

В ведомстве также напомнили, что добыча нефти без учета газоконденсата в сентябре была на запланированном уровне. "Казахстан компенсировал (в сентябре - ИФ) перепроизведенные объемы в соответствии с планом компенсации", - отметили в Минэнерго.

Капремонт на Кашагане был перенесен с 3 на 7 октября. Он продлится в течение 30 дней. Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча там началась 1 ноября 2016 года. В 2023 году на месторождении было добыто 18,8 млн тонн нефти.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Казахстан Минэнерго ОПЕК Кашаган
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