Поиск

Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку"

Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку"
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU -- Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку" уже на следующей неделе, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по "Семейной ипотеке" в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер", - сказал Стасишин журналистам в кулуарах Международной строительной недели в Екатеринбурге.

ЭкономикаСбер приостановил запись на "Семейную ипотеку"Читать подробнее

В сентябре Сбербанк приостановил выдачу кредитов по "Семейной ипотеке" на фоне окончания лимита. Позже ВТБ и ряд банков увеличили по программе первоначальный взнос до 50,1%.

В начале июля министерство финансов России объявило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Затем в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что вопрос о возможности увеличения лимитов по "Семейной ипотеке" будет рассмотрен только после изучения динамики выдачи в течение трех месяцев.

Никита Стасишин Сбербанк Сбер Семейная ипотека
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

Премьер-министр Франции считает высоким риск финансового кризиса в стране

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб.

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб.

Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель

Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель

Суд по иску Газэнергобанка решил взыскать с UBS AG 10,1 млн евро и $10,2 млн

Суд по иску Газэнергобанка решил взыскать с UBS AG 10,1 млн евро и $10,2 млн

ВТБ может выкупить долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей

ВТБ может выкупить долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей

Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

Работники портов в США прекращают забастовку до января

Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell

Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });