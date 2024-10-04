Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку"

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU -- Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку" уже на следующей неделе, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по "Семейной ипотеке" в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер", - сказал Стасишин журналистам в кулуарах Международной строительной недели в Екатеринбурге.

В сентябре Сбербанк приостановил выдачу кредитов по "Семейной ипотеке" на фоне окончания лимита. Позже ВТБ и ряд банков увеличили по программе первоначальный взнос до 50,1%.

В начале июля министерство финансов России объявило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Затем в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что вопрос о возможности увеличения лимитов по "Семейной ипотеке" будет рассмотрен только после изучения динамики выдачи в течение трех месяцев.