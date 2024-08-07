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"Мираторг" возобновил мясопереработку в Курской области после энергосбоя

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Мясоперерабатывающий комплекс "Мираторга" в Курской области в Черницыне 6 августа возобновил работу в штатном режиме после перебоев в энергоснабжении, сообщил агрохолдинг.

После перебоев и комплексной диагностики всех систем предприятие возобновило работу. Другие подробности в сообщении не уточняются. "Интерфакс" направил запрос в агрохолдинг.

По данным СМИ, 2 августа ООО "Мираторг-Курск" (входит в агрохолдинг "Мираторг") предупредило контрагентов о приостановке производства в Черницыне из-за атаки ВСУ.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Александр Линник ВСУ Мираторг Черницыно Курская область
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