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"Мираторг" планирует в 2024 году почти на 20% увеличить заготовку кормов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг" планирует в 2024 году на 19,8% увеличить заготовку кормов для собственных животных.

Как сказано в пресс-релизе холдинга, намечено заготовить 9,7 млн тонн кормов против 8,1 млн тонн годом ранее.

К настоящему времени уже завершен первый укос однолетних трав на полях зерновой группы в регионах присутствия.

Общая площадь посевов многолетних и однолетних трав для производства сена, сенажа и силоса в этом году достигла 498 тысяч га. "Заготовка кормов проходит с соблюдением агрономических сроков. Агрохолдинг не использует генномодифицированные добавки, антибиотики, гормоны и стимуляторы роста. В составе кормов только натуральные травы на пике их созревания: люцерна, кострец безостый, райграс, вика-овес, кукуруза и другие", - говорится в пресс-релизе.

Агрохолдинг реализует долгосрочную стратегию, направленную на увеличение производства кормов в рамках роста поголовья крупного и мелкого рогатого скота, и растениеводство является отправной точка в вертикально интегрированной структуре производства. Наличие собственной кормовой базы служит гарантией качества поставляемой продукции, подчеркивается в пресс-релизе.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Александр Линник Мираторг Виктор Линник
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