Акционеры Globaltrans одобрили выкуп GDR

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров Globaltrans Investment PLC одобрило приобретение своим дочерним ООО "ГТИ Финанс" GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк" по цене 520 рублей за бумагу, сообщила компания.

Предполагается, что приобретение будет объявлено 8 октября и завершится не позднее 6 ноября 2024 г.

Приобретение "ГТИ Финанс" GDR будет реализовано в форме тендерного предложения в биржевом порядке.

На собрании присутствовали или были представлены держатели 74 541 192 акций, согласно уставу компании, необходимый кворум был достигнут.

Как сообщалось, внеочередное собрание акционеров Globaltrans с вопросом по тендерному предложению и цене выкупа GDR было признано несостоявшимся 30 сентября из-за отсутствия кворума и было перенесено на 7 октября.

Ранее 13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на Астанинской международной бирже и добровольный делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и СПБ Биржи.

Ожидается, что Астанинская биржа станет единственной торговой площадкой для GDR компании после делистинга с Лондонской, Московской и СПБ биржи.

Компания сообщала, что в связи с сохраняющимися иностранными ограничениями в отношении российской финансовой инфраструктуры держатели GDR, допущенных к торгам на Московской и СПБ биржах и учитываемых в НРД и ПАО "СПБ Банк", в настоящее время лишены возможности реализовывать свои корпоративные права.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций) и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.