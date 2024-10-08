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Samsung Electronics в III квартале увеличил выручку предварительно на 16-19%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Samsung Electronics в третьем квартале 2024 года получил выручку в диапазоне 78-80 трлн вон ($57,9-59,3 млрд), говорится в предварительном отчете компании. В годовом измерении рост составит 15,7-18,7%.

Операционная прибыль в июле-сентябре 2024 года ожидается в районе 9-9,2 трлн вон по сравнению с 2,43 трлн вон годом ранее.

Аналитики в среднем оценивают прибыль компании на уровне 11,46 трлн вон при выручке в 82 трлн вон, по результатам опроса LSEG.

С начала 2024 года капитализация Samsung упала более чем на 23% (до 406 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi потерял всего 2,2%.

Полная отчетность компании за третий квартал будет обнародована 31 октября.

Samsung Electronics Samsung Kospi Южная Корея
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