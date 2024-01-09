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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Samsung в IV кв. снизила операционную прибыль на 35%, хуже прогноза

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Операционная прибыль Samsung Electronics в четвертом квартале упала на 35% и составила около 2,8 трлн вон ($2,13 млрд) по сравнению с 4,31 трлн вон за аналогичный период 2022 года, говорится в предварительной отчетности южнокорейской компании.

Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 3,797 трлн вон.

Выручка крупнейшего мирового производителя чипов памяти и смартфонов, по предварительным оценкам, в октябре-декабре находилась в диапазоне 66-68 трлн вон по сравнению с 70,5 трлн вон годом ранее (снижение на 4-6%).

По итогам 2023 года операционная прибыль Samsung рухнула примерно на 85% (до 6,54 трлн вон), выручка - на 15% (до 258,16 трлн вон).

Полная отчетность компании за четвертый квартал и в целом за прошлый год будет обнародована позднее в этом месяце.

Котировки акций Samsung снижаются на 2% в ходе торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 13% (до 508 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил менее 7%.

Samsung Samsung Electronics Южная Корея
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