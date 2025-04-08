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Samsung Electronics в I квартале увеличил выручку на 8,5-11%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Samsung Electronics в первом квартале 2025 года получил выручку в диапазоне 78-80 трлн вон ($53-54,3 млрд), говорится в предварительном отчете компании.

Таким образом годовой рост может составить 8,5-11,2%.

Операционная прибыль в январе-марте ожидается в районе 6,5-6,7 трлн вон по сравнению с 6,61 трлн вон годом ранее.

Аналитики в среднем оценивают прибыль компании на уровне 5,24 трлн вон, по данным FactSet. Полная отчетность за первый квартал будет обнародована в конце месяца.

Samsung Electronics Южная Корея
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