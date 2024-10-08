"Ведомости" сообщили о планах "Суал Партнерс" заблокировать buyback "Русала"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров намерена заблокировать вопрос о buyback акций "Русала", пишут "Ведомости" со ссылкой на обращение "Суала" к En+ Group, основному акционеру "Русала".

Для этого "Суал" планирует воспользоваться принадлежащим ему правом вето по решениям, требующим одобрения более 75% акционеров. Вопрос об обратном выкупе акций должен рассмотреть совет директоров "Русала" 8 октября. Его повестка не публиковалась.

""Суал Партнерс" не комментирует информацию, которая в соответствии с соглашением акционеров носит конфиденциальный характер, однако заверяет, что любые действия компании всегда направлены на защиту интересов миноритарных акционеров ОК "Русал", - заявил представитель "Суала".

Идея проведения buyback акций "Русала" после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года прозвучала в ходе обсуждения советом директоров вопроса о выплате дивидендов за 2023 год, сообщали ранее источники "Интерфакса". Совет директоров "Русала" решил их не выплачивать, как и дивиденды за первое полугодие 2024 года. Последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по итогам I полугодия 2022 года, распределив между акционерами $302 млн (дивдоходность около 3%). Отказ от выплат "Русал" аргументировал неблагоприятными рыночными условиями и высокой долговой нагрузкой на фоне масштабной инвестиционной программы, в том числе по экологической модернизации заводов.

Free float "Русала" по данным на конец 2023 года - 17,6% акций. Крупнейший акционер "Русала" En+ Group, вероятнее всего, не сможет участвовать в выкупе, так как структура акционеров "Русала" утверждена OFAC. Согласно принятым в начале 2019 года условиям вывода "Русала" и En+ из SDN list ("план Баркера"), увеличение доли En+ и других акционеров в алюминиевой компании невозможно без согласования с американским регулятором. План предполагает, что каждая третья сторона, которая захочет приобрести голосующие акции, должна получать одобрение в OFAC и подтверждать отсутствие связи с основателем "Русала" Олегом Дерипаской и En+. Маловероятно и участие в сделке "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров, так как Вексельберг включен в SDN list.

Ранее один из собеседников "Интерфакса" охарактеризовал идею buyback как спорную: образование у "Русала" казначейского пакета акций (его погашение приведет к росту доли En+, что может потребовать согласования с OFAC - ИФ) может повлечь дополнительные конфликты на фоне присутствия крупного миноритария ("Суал Партнерс"), недовольного политикой компании, добавил он. Обратные выкупы использовал "Норникель" в борьбе против "Русала" во время акционерного конфликта в 2008-2012 годах, отметил собеседник "Интерфакса".