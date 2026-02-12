В "Суал Партнерс" изменение доли в "Русале" назвали "техническим"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Изменение доли "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров в "Русале" в раскрытии алюминиевой компании является техническим, заявили "Интерфаксу" в "Суале".

"Это техническое действие, доля не изменилась", - заявил представитель "Суал Партнерс".

Опубликованное 12 февраля сообщение "Русала" содержало информацию о сокращении доли "Суал Партнерс" до 22,249% с 25,09267%. Основание для прекращения правом распоряжения, согласно этому сообщению, произошло 23 декабря прошлого года.

"Суал Партнерс" владеет долей "Русала" с момента создания в 2007 году объединенной компании на базе активов "Русского алюминия" Олега Дерипаски, Сибирско-Уральской алюминиевой компании (СУАЛ) и глиноземных активов Glencore. По данным на начало 2024 года "Суал Партнерс" принадлежало 25,52% акций "Русала".

"Суал" и мажоритарий "Русала" En+ конфликтуют по многим аспектам управления компанией: "Суал" не согласен с некоторыми крупными сделками и договорами хеджирования цен, добивается раскрытия информации и изменений в устав в пользу миноритариев. "Суал" также регулярно ставит вопрос о выплате "Русалом" дивидендов. Чаще всего инициатива отвергается советом директоров, контролируемым мажоритарием.

Основным акционером "Русала" является En+ Group (57%). Free float "Русала" - 17,4%.