"Русал" изучает возможность buyback

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ОК "Русал" рассматривает возможность проведения buyback, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По данным другого источника, такая идея действительно прозвучала в ходе недавнего обсуждения советом директоров вопроса о выплате дивидендов за 2023 год.

Временной горизонт потенциального обратного выкупа акций – после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года, уточнил один из собеседников "Интерфакса".

При этом источник, близкий к одному из акционеров "Русала", заявил, что формализованных предложений на этот счет нет. "Никаких предложений о проведении обратного выкупа акционерам на рассмотрение не поступало", - сказал он.

В "Русале", En+ Group и "Суал Партнерс" отказались от комментариев. En+ принадлежит 56,88% акций "Русала", доля "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров - 25,52%.

Накануне совет директоров "Русала", как и ожидал рынок, рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. Последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по итогам I полугодия 2022 года, распределив между акционерами $302 млн (дивдоходность около 3%). Последующий отказ от выплат "Русал" аргументировал неблагоприятными рыночными условиями и высокой долговой нагрузкой на фоне масштабной инвестиционной программы, в том числе по экологической модернизации заводов.

Free float "Русала" по данным на конец 2023 года - 17,6% акций. Крупнейший акционер "Русала" En+ Group, вероятнее всего, не сможет участвовать в выкупе, так как структура акционеров "Русала" утверждена OFAC. Согласно принятым в начале 2019 года условиям вывода "Русала" и En+ из SDN list ("план Баркера"), увеличение доли En+ и других акционеров в алюминиевой компании невозможно без согласования с американским регулятором. План предполагает, что каждая третья сторона, которая захочет приобрести голосующие акции, должна получать одобрение в OFAC и подтверждать отсутствие связи с основателем "Русала" Олегом Дерипаской и En+. Маловероятно и участие в сделке "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров, так как Вексельберг включен в SDN list.

Ключевой деталью обратного выкупа является его формат и размер возможной премии, пояснил Дмитрий Казаков из БКС. В случае пропорционального выкупа с рынка с премией к рынку миноритарии будут вознаграждены за отсутствие дивидендов, особенно если в сделке не примут участия мажоритарий En+ Group и "Суал Партнерс". Эффект будет обратным, если buyback пройдет по схеме, подобной той, которую использовал "Полюс" (основной объем был приобретен компанией у мажоритариев, чья заявка была принята первой), то есть крупные акционеры получат приоритет в очереди, закрыв львиную долю объема выкупа.

"Русал" может использовать для финансирования выкупа акций потенциальные дивиденды "Норникеля" за 2023 год (фактически дивиденды за IV квартал, совет директоров "Норникеля" примет решение по дивидендам 22 мая), но они в лучшем случае могут покрыть только 4-5% от акционерной стоимости "Русала" даже с учетом доли в дивидендах "Норникеля" за 9 месяцев 2023 года, полученных в январе 2024 года, подсчитал аналитик БКС.

Финансовое положение "Русала" остается напряженным, несмотря на высокие цены на алюминий, говорит Казаков. Экспортные объемы вероятно находятся под давлением из-за санкций США, которые могут вызвать временное накопление запасов: на Запад продавать уже сложнее, а отправка на Восток дополнительных объемов еще могла не наладиться. Чистый долг "Русала" на конец 2023 года остается высоким – net debt/EBITDA 7,4x.

Средства на выкуп у "Русала" есть, полагает главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов: конъюнктура рынка алюминия улучшилась, цена находится на уровне $2600/т против $2250-2300 в среднем за прошлый год, а компания наращивает экспорт на восток. Кроме того, в начале года "Русал" получил от "Норникеля" примерно 36,9 млрд рублей в виде дивидендов за 9 месяцев 2023 года. На счетах "Русала" на конец 2023 года было аккумулировано более $2 млрд (180 млрд рублей), напомнил Худалов.

Один из собеседников "Интерфакса" считает идею buyback спорной: образование у "Русала" казначейского пакета акций (его погашение приведет к росту доли En+, что может потребовать согласования с OFAC - ИФ) может повлечь дополнительные конфликты на фоне присутствия крупного миноритария ("Суал Партнерс"), недовольного политикой компании, добавил он. Обратные выкупы использовал "Норникель" в борьбе против "Русала" во время акционерного конфликта в 2008-2012 гг., отметил собеседник "Интерфакса".