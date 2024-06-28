Акционеры "Русала" поддержали отказ от дивидендов за 2023 год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Русала" на годовом собрании в четверг большинством голосов одобрили решение о невыплате дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%.

"Русал" не платил и промежуточные дивиденды в прошлом году. Вопрос о распределении прибыли традиционно поднимает "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров, но инициатива в большинстве случаев не находит поддержки совета директоров, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ Group и согласованные OFAC независимые директора. Тогда совет директоров "Русала" мотивировал свое решение тем, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году".

Отказ от дивидендов топ-менеджмент "Русала" на этот раз, как сообщали источники "Интерфакса", сопровождал идеей о проведении buyback после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года. Вместе с тем, формализованных предложений на этот счет не было, сообщал источник, близкий к акционерам.

Дивидендная политика "Русала", одобренная советом директоров в 2015 году, предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA (включающей дивиденды от "Норникеля").

В 2022 году "Русал" выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, распределив между акционерами $302 млн (дивдоходность на момент объявления около 3%). Финальные дивиденды за 2022 год совет директоров "Русала" решил не выплачивать. По расчетам "Суал Партнерс", всего за 2022 год "Русал" мог распределить $546 млн ($244 млн с учетом выплаченных промежуточных).

Основным акционером "Русала" является En+ Group (57%). "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.